Il Consorzio di Bonifica si ‘attiva’. Progetto manutenzione fiume Elsa

Il passato insegna. Memore dei gravi danni provocati dalle alluvioni negli scorsi anni, il nostro territorio si attrezza per mettere in sicurezza popolazione e cose dal rischio delle esondazioni. Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha approvato un importante progetto per la realizzazione di tutta una serie interventi di manutenzione sul fiume Elsa, in un tratto che scorre nel centro abitato di Poggibonsi, tra il ponte di via San Gimignano e il ponte di via Carducci, nei pressi degli impianti sportivi della Virtus. Costo dell’operazione 150 mila euro.

I lavori in programma si aggiungono agli altri effettuati sull’Elsa da qualche tempo a questa parte, sempre dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Uno, al Masso, nel comune di Poggibonsi, ha riguardato la realizzazione di un guado e l’ampliamento della vasca sottostante la cascata. Guado che permette di attraversare il fiume in bici collegando la Francigena ciclabile dalla Cappellina ai parcheggi e ai giardini del Vallone. L’altro intervento è stato lo sfalcio di corsi d’acqua e opere idrauliche nel bacino dell’Elsa, principalmente nei comuni di Poggibonsi, Barberino Val d’Elsa, San Donato in Poggio e San Gimignano.

Sullo Staggia, invece, sono stati fatti interventi di tipo forestale: uno da 49 mila euro e l’altro da 51 mila euro nel tratto dalla Magione a Staggia Senese. Un altro, da 80 mila euro, ha interessato il territorio al confine tra i comuni di Poggibonsi e Monteriggioni. Infine, si sono conclusi altri lavori sul torrente Carfini, anche in questo caso nel territorio di Poggibonsi, per una spesa di 43mila euro.

"Sommando le manutenzioni programmate e quelle incidentali per la risoluzione delle criticità non prevedibili – spiega il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno – abbiamo investito sul territorio comunale di Poggibonsi 1,8 milioni di euro negli ultimi 5 anni. Una cifra significativa che dimostra l’attenzione che il Consorzio ha dedicato in questi anni alla sicurezza idraulica di tutto il grande bacino della Val d’Elsa".

Sulla rampa di lancio, dunque, un intervento a protezione della zona dove si trovano gli impianti sportivi della Virtus Poggibonsi, un’area finita tante volte sott’acqua per le ripetute esondazioni dell’Elsa, che sarà messo finalmente in sicurezza.