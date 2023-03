Il Consorzio Agrario brinda alla nuova era "Adesso assunzioni. In Cai entro il semestre"

Nuovo corso e nuova mission per il Consorzio Agrario di Siena-Arezzo che punta sempre più sulla qualità e sulle eccellenze. "Ricominciamo ad amare e valorizzare il nostro territorio". Con questo slogan ieri nella storica sede di via Pianigiani i vertici del Consorzio Agrario hanno presentato dati e novità per una cooperativa che affonda le sue radici nel 1901. "Il percorso d’integrazione in Cai (la società Consorzi Agrari d’Italia di cui fanno parte già 21 consorzi ndr) da un punto di vista giuridico e societario, dovrebbe concludersi entro il primo semestre di quest’anno. O almeno la parte più importante nella definizione degli accordi" così Mario Conti, direttore del Consorzio Agrario di Siena-Arezzo. "E l’importanza, la ricchezza e le peculiarità del nostro territorio ci fanno portatori, dentro lo stesso Cai, di un modello Siena: una filiera che va dall’agricoltore al consumatore".

L’azienda ha presentato il nuovo corso, della sua storia ultracentenaria, a poco più di un anno di distanza del ‘sì’ dell’assemblea dei soci all’adesione a Cai. Con Conti anche il presidente del Consorzio Eros Trabalzini, il responsabile del servizio alimentare Pietro Zecchini ed il gestore del negozio senese Riccardo Buti. "Ricominciamo ad amare il nostro territorio – rimarca Conti -. E rafforziamo il rapporto tra produttori e consumatori locali. L’obiettivo è quello di tornare ad essere una struttura capace di dare risposte sia ai cittadini che agli operatori del settore agroalimentare. Ed ecco perché presto saranno presentate iniziative e promozioni che vogliono avvicinare ancora di più il Consorzio alla comunità".

Il nuovo corso del Consorzio parte con alle spalle un grande lavoro. A partire da quello fatto sul bilancio 2022, decisamente positivo come dimostra il risultato da 110milioni di euro. Il margine operativo lordo supera invece i 2,3 milioni di euro e il risultato dopo le imposte è vicino all’equilibrio economico. "Il nostro primo obiettivo era consolidare la società -conclude Conti -. Adesso siamo alla ricerca di risorse umane come operatori alimentari, gestori alimentari dei negozi, ma anche risorse tecniche e contabili". Al momento il Consorzio Agrario Siena-Arezzo conta 13 punti vendita, 30 agenzie, 85 dipendenti e 40 agenti.

"Ripartiamo con grande slancio. Rappresentiamo uno scrigno prezioso per l’agroalimentare della zona con le sue eccellenze e la rande garanzia di qualità ed etica di produttori per clienti. Un modello per lo sviluppo della filiera corta di qualità. In poco più di dodici mesi abbiamo dato vita ad un’importante riorganizzazione che è stata condivisa con i nostri dipendenti, che sono un valore per l’azienda – sottolinea il presidente Trabalzini - . Siamo un forziere di eccellenze agroalimentari di Siena e Arezzo che si proietta nel sistema Italia".

"Siamo tornati ad essere una realtà solida che ha deciso di intraprendere un percorso di sviluppo. Intendiamo dare valore ad un luogo che non ha pari in quanto ad eccellenze enogastronomiche. Ecco perché vogliamo valorizzare i prodotti di qualità ed impegnarsi a 360 gradi per rilanciare l’intero territorio", conclude il responsabile del settore agroalimentare Zecchini.

