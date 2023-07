Il confronto sull’economia tra BancaMps e categorie

Nell’attico del palazzo in Piazza Matteotti, sede senese della Camera di Commercio, è andato in scena l’incontro dei componenti del consiglio camerale e dei rappresentanti delle associazioni economiche del territorio, con Nicola Maione, presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena. Maione è stato accolto dal presidente dell’Ente camerale Massimo Guasconi che, a nome della giunta e del Consiglio camerale, lo ha ringraziato per la sua presenza.

Nel corso dell’incontro sono stati presi in esame i principali indicatori economici e finanziari delle province di Siena e di Arezzo ed è stato evidenziato il contributo che Banca MPS sta apportando allo sviluppo dei territori anche attraverso le linee di finanziamento ad imprese e famiglie. Attenzione è stata rivolta anche al quadro economico nazionale che presenta molti elementi di incertezza anche a causa del contesto internazionale, caratterizzato, tra l’altro, dalla prosecuzione del conflitto in Ucraina e dalla persistente inflazione che interessa soprattutto l’Europa.

Tutti i partecipanti hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa e per le tematiche affrontate. Il rapporto tra Camera di Commercio e Banca MPS è peraltro destinato a proseguire anche sul piano più strettamente operativo, considerato che la Banca sarà chiamata a gestire, fino al 2027, il Servizio di tesoreria dell’Ente.

Ma ci sarà un’altra occasione di confronto tra il Monte dei Paschi e i responsabili dell’economia locale. Il 18 luglio, sempre nell’Attico della Camera di Commercio, sarà celebrata la XXI Giornata dell’Economia, dal sottotitolo ’L’economia reale dal punto di osservazione delle Camere di Commercio’. Saranno presentati gli indicatori economici del territorio senese, oltre all’illustrazione degli scenari e delle prospettive della provincia.

Tra i relatori molti dei protagonisti della scena economica. Dal padrone di casa Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio, a Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps, dal rettore dell’Università Roberto Di Pietra al direttore generale dell’ente camerale Marco Randellini e al provveditore della Fondazione Mps, Marco Forte. I dati e gli indicatori economici della provincia saranno illustrati da Francesca Gagliardi, ricercatrice dell’Università di Siena, e Andrea Favaretto, direttore del Centro studi Sintesi. La tavola rotonda sarà moderata da Pino Di Blasio, capo della redazione de La Nazione.