Il Comune rinnova la concessione. Immobile al Laterino ceduto all’Asl gratuitamente per nove anni

Palazzo Pubblico concede in comodato d’uso gratuito un immobile di proprietà in strada del Laterino all’Asl Toscana Sud Est, che sarà utilizzato ancora come sede del centro diurno Serd, Servizi per le Dipendenze patologiche.

La giunta comunale ha approvato, nella riunione di ieri, la delibera relativa alla concessione in comodato d’uso gratuito per nove anni all’Azienda Usl Toscana Sud Est dell’immobile di proprietà comunale posto appunto in strada del Laterino a Siena. In particolare la delibera, proposta dall’assessore al patrimonio Massimo Bianchini, è una presa d’atto dell’adeguamento della destinazione d’uso e approva lo schema di contratto.

L’Asl Toscana Sud Est aveva chiesto lo scorso 23 aprile la formalizzazione, da parte dell’amministrazione comunale, del cambio di destinazione d’uso coerente alla destinazione in essere, ovvero l’utilizzo del locale quale sede del centro diurno Serd, come da contratto stipulato nel 1999, ormai scaduto. Il Comune di Siena ha rilevato, come si legge nella delibera "l’interesse al proseguimento di tali attività socio-educative-riabilitative svolte presso l’immobile concesso e la disponibilità a stipulare un nuovo comodato d’uso gratuito".

Allo stesso tempo è stato ritenuto "opportuno provvedere al cambio di destinazione urbanistica da residenziale a ‘Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico, sotto articolazione ‘S2f’: servizi per l’assistenza sanitaria". Con l’atto viene anche aggiornata la categoria catastale dell’immobile, che passa da categoria A4, abitazioni di tipo popolare, a categoria B2, case di cura senza fini di lucro.

Il SerD (servizio per le dipendenze) ha come missione la prevenzione, la cura, la riabilitazione nei confronti delle persone a rischio o che hanno sviluppato una dipendenza: un tempo l’acronimo era SerT, essendo il servizio nato per le tossicodipendenze, oggi invece si occupa di tutte le dipendenze patologiche, compreso il diffuso gioco d’azzardo, le ludopatie e la dipendenza da social, fenomeno che riguarda anche tanti giovanissimi. Il SerD Asl ha come responsabile il dottor Thierry Starnini e sede presso il poliambulatorio in pian d’Ovile; in strada del Laterino è invece attivo un centro diurno, a disposizione della Zona Senese.