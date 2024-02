"Il Comune deve tutelare il patrimonio"

"Il Comune di Siena si trova di fronte a una sfida critica riguardante il suo patrimonio di edilizia pubblica, una situazione che richiede azioni immediate e strategiche per garantire il benessere dei suoi cittadini e la sostenibilità del patrimonio immobiliare comunale". È quanto affermano i consiglieri comunali Gianluca Marzucchi, Polis, e Adriano Tortorelli, Progetto Siena. All’origine dei problemi, affermano, "una legge regionale che trasforma la gestione dei beni sociali in un’operazione immobiliare orientata al profitto" e "la mancata richiesta di fondi dal Pnrr per il recupero di abitazioni vetuste".

Il dato di 115 appartamenti sfitti perché da ristrutturare, osservano Marzucchi e Tortorelli, "nega a molte famiglie la possibilità di accedere a un alloggio popolare, aggravando la condizione di coloro che sono costretti a vivere in estrema difficoltà, alcuni dei quali trovano rifugio nelle proprie automobili. L’assenza di un meccanismo efficace di gestione ha portato alla perdita di oltre un milione di euro in entrate potenziali durante gli anni di gestione di Siena Casa, fondi che avrebbero potuto essere reinvestiti in manutenzione e nuovi acquisti". Le soluzioni proposte dalla giunta "seppur condivisibili, risultano non essere esaustive. È necessario intervenire con: risorse proprie e immediate per il mantenimento e l’arricchimento del patrimonio comunale; la valutazione della possibilità per gli inquilini assegnatari di acquistare gli alloggi".

Anche perché "le condizioni precarie di circa 850 abitazioni attualmente occupate sono spesso ai limiti della decenza per igiene e sicurezza. Il Comune deve essere consapevole che il patrimonio che rischia di degradarsi è un bene prezioso della nostra comunità".