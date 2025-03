"Il Comune assume per via interinale"

"Il Comune di Siena ha deciso di esternalizzare, ricorrendo alla somministrazione, l’assunzione di 7 operatori esperti, che andranno a svolgere le funzioni di ausiliari del traffico e operai". E’ la denuncia di Cgil e Fp Cgil Siena, che spiegano: "Questa scelta è dettata dalla necessità di velocizzare e ‘dinamicizzare’ il reclutamento. Quel che sorprende è che non siano indicate le situazioni emergenziali che rendono necessario il provvedimento – si rimarca –. Ci pare infatti singolare non solo che l’amministrazione comunale, che gode del triste primato di importo medio pro capite più alto a livello nazionale incassato dalle multe, abbia l’emergenza di aumentare il numero degli ausiliari del traffico, ma soprattutto che un affidamento in urgenza si caratterizzi per una durata triennale". E ancora: "E’ un atto estremamente grave che di fatto apre un precedente preoccupante – tuona il sindacato –. Si sancisce infatti che l’amministrazione può selezionare il personale da assumere senza concorso e in barba all’articolo 35 Dlgs 165/2001 sul reclutamento nella Pubblica Amministrazione e che, per questa via, il lavoro nel Comune di Siena possa essere strutturalmente esternalizzato e precarizzato in tutte le funzioni, anche in mansioni delicate e fondamentali, visto soprattutto l’impegno di uno dei due profili coinvolti nello svolgimento delle carriere". E infine: "Ma oltre il danno, anche la beffa: questa modalità di assunzione ha un costo di oltre 88mila euro superiore rispetto allo svolgimento di concorsi pubblici, prassi prevista normalmente per l’ingresso nella Pubblica amministrazione, che sia a tempo determinato o indeterminato. Una spesa che pagano i contribuenti".