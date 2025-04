"Il Comune acquisti vassoi ecologici"

Durante l’ultimo consiglio comunale, abbiamo appreso che l’amministrazione comunale di Sovicille, ha deciso di risparmiare e di non utilizzare più le tovagliette di carta nelle scuole durante la pausa pranzo. Riteniamo che i bambini in quanto figli dell’umanità, hanno diritto a cibo, igiene e salute, oltre che all’istruzione". E’ la nota di ’Svolta a Sinistra’, opposizione a Sovicille. "La Giunta ed il Sindaco hanno risposto alle prime polemiche tranquillizzando famiglie e cittadini – continua la Sinistra – sul fatto che i tavoli vengono igienizzati prima e dopo i pasti. Sicuramente l’igiene va garantita e salvaguardata sui tavoli dove, oltre ai pasti per i piccoli, si consuma un momento educativo importante. La polemica sollevata dall’altra opposizione in consiglio comunale, vede in tutto questo una mancata tutela delle nostre tradizioni, ma non è certo difendendo un’italica e non meglio specificata tradizione che si va incontro alla crescita dignitosa dei nostri piccoli. Riteniamo che certe prese di posizione portino in sé un velo di razzismo che ci preoccupa e non ci piace. La decisione presa dalla giunta non ci vede entusiasti, ma, nell’ottica di una minore produzione di rifiuti, possiamo comprendere questa scelta e, come dovrebbe fare qualsiasi opposizione responsabile, proviamo a fare una proposta sensata. Se l’amministrazione ritiene importante investire nella scuola, potrebbe acquistare dei vassoi in materiale ecologico o plastica riciclata che non andrebbero ad impattare sulla raccolta. Non ci sembra né responsabile, né sensato spostare l’attenzione sullo straniero, tema così caro alle destre. Chiediamo all’amministrazione di prendere in considerazione la nostra proposta per migliorare quel tempo scuola che, come più volte dichiarato anche dal Sindaco Gugliotti, fa parte dell’educazione".