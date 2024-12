Il Comune acquista la Residenza ’Pertini’ dall’Asl: "Grande traguardo"

Un giorno di orgoglio e gioia per l’intera comunità di Chiusdino e non solo. Infatti si è svolta nella sala del Consiglio Comunale la procedura di compravendita della Rsa Sandro Pertini tra Azienda Usl Toscana Sud Est e il Comune di Chiusdino.

"Un traguardo davvero importante – racconta con visibile emozione il sindaco Luciana Bartaletti - frutto di un lungo e impegnativo lavoro di studio e concertazione tra gli enti interessati, quello appena raggiunto e che intendiamo comunque superare, ottimizzando l’utilizzo della struttura e migliorando ulteriormente il già avanzato livello di qualità raggiunto nell’assistenza agli anziani. Abbiamo molte idee in mente, dalla riqualificazione e ammodernamento degli ambienti all’apertura di un centro diurno e di uno dedicato a riabilitazione e fisioterapia. Mantenere questo tipo di strutture nei territori periferici è infatti riconosciuto e condiviso nella strategia socio-sanitaria e assistenziale regionale, come ha ricordato il presidente Eugenio Giani, presente in visita alla struttura la scorsa primavera"

"Si concretizza un percorso avviato da tempo con cui l’Azienda USL cede all’amministrazione comunale la RSA Sandro Pertini. Ringrazio pertanto la sindaca – continua Antonella Valeri, direttore amministrativo della Azienda USL Toscana Sud Est – perché con questo gesto dimostra di avere a cuore i servizi per il paese e la cittadinanza, portando una chiara risposta per il territorio. Ringrazio per la collaborazione prestata il direttore della Società della Salute, Lorenzo Baragatti e i sui collaboratori, per aver portato a termine questo percorso". Un bel risultato per la comunità locale. Un traguardo importante.