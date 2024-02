Il commissario Pd Sarracino: "Presto sarò a Siena". Ma i ’ribelli’ non arretrano

"La prossima settimana sarò a Siena per ricostruire partito e riconnetterlo alla sua comunità". Così il parlamentare Pd, Marco Sarracino, nominato commissario dell’Unione comunale dal segretario regionale Emiliano Fossi dopo i ricorsi che paralizzano il partito cittadino. "Accetto l’incarico con grande entusiasmo, ma soprattutto con la consapevolezza di affrontare una sfida complessa – ha commentato Sarracino –. Siena è non solo una delle città più belle del Paese dal punto di vista storico, ma simbolicamente è una delle città importanti per la storia della Sinistra in Italia. Lavoreremo per ricostruire il partito e torneremo a strutturare un gruppo dirigente forte, credibile e radicato nel territorio". Il neocommissario spiega: "Porto con me l’esperienza di quadro di partito territoriale e di ex segretario provinciale di Napoli, che tornerà a essermi utile. Inizierò questo delicato lavoro, chiedendo e offrendo massima collaborazione con la segreteria regionale e nazionale". E infine: "Incontrerò quanto prima tutti coloro che vogliono essere protagonisti di una nuova storia del Pd senese".

Ma c’è già chi tra i Dem locali annuncia di non aver intenzione di partecipare a nessun incontro, ricordando i fatti avvenuti a Gragnano (Napoli) durante le convenzioni degli iscritti. In quel caso, dopo una lite accesa con la segretaria del circolo, Sarracino venne rinchiuso in una stanza con Lorenzo Fattori di Articolo 1 senza luce né riscaldamento. Nel Pd senese qualcuno ironizza: "A Gragnano hanno riaperto la porta, noi si butta via la chiave". Se il buongiorno si vede dal mattino...

Cristina Belvedere