Il Codex Purpureus. Rossanensis si svela giovedì al Santa Maria

Al Santa Maria della Scala l’esposizione di uno dei più antichi codici esistenti al mondo. In mostra da giovedì fino al 6 aprile, il Codex Purpureus Rossanensis. Il prezioso evangeliario, riconosciuto dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, protagonista di una giornata di studi, grazie all’evento promosso dalla presidente della commissione Cultura del Comune di Siena Maria Antonietta Campolo e alla poetessa Anna Lauria, in accordo con il Comune di Corigliano-Rossano con le Arcidiocesi delle due città, per promuovere la conoscenza e la divulgazione del prezioso manoscritto. Appuntamento giovedì ore 17.30 nella Sala Italo Calvino.