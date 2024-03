Il centrodestra punta su Bargi o Aiazzi

È questione di giorni a Colle per avere il nome del candidato del centrodestra. Di fatto, come annunciato e sottolineato anche dallo stesso parlamentare di FdI Francesco Michelotti, sono in corso i vari tavoli del centrodestra provinciale per poter sciogliere gli ultimi nodi, sempre se di nodi si vuol parlare. Il giorno più plausibile è giovedì per poter avere come candidato un volto già noto alla politica colligiana. La certezza, come riferito da Michelotti è che il centrodestra a Colle sarà unito. Senza alcuna conferma, ma solo come voce di corridoio, si parla della possibilità di una figura che è già stata candidata a sindaca per Colle, non obbligatoriamente della scorsa mandata elettorale: si parla di Anega Bargi o di Marta Aiazzi. Non servono però proiezioni, previsioni o toto candidati, perché a breve sarà svelato il nome che sfiderà Piero Pii e Riccardo Vannetti.