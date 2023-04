Il centrodestra fa quadrato Dalla Toscana a Siena per sostenere Nicoletta Fabio

Sindaci e amministratori in summit oggi a Palazzo Patrizi, per sostenere la candidata sindaco del centrodestra Nicoletta Fabio. L’occasione è il convegno sul tema ’Fare bene: il buongoverno del centrodestra’, che prevede un confronto pubblico tra primi cittadini, assessori, consiglieri comunali e dirigenti toscani di FdI, Lega, Forza Italia e Udc che racconteranno le loro esperienze e metteranno a disposizione idee, collaborazione e indicazioni di percorso per la stessa Fabio. All’invito del centrodestra senese hanno risposto Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia; Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo; Fabrizio Rossi e Luca Agresti, assessori a Grosseto; Mario Pardini, sindaco di Lucca; Francesco Ferrari, sindaco di Piombino. Non mancheranno Andrea Marchetti, sindaco di Chianciano, il collega di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, quello di Cortona Luciano Meoni, Fabrizio Innocenti di Sansepolcro. Presenti infine Marco Ermini, sindaco di Castiglion Fibocchi, l’assessore grossetano Riccardo Megale con la collega di Giunta Sara Minozzi e il vicesindaco Bruno Ceccherini, nonché l’assessore di Cortona Alessandro Storchi.

"E’ un evento a carattere regionale, un confronto di idee ed esperienze a sostegno della candidata sindaco Nicoletta Fabio – annunciano gli organizzatori –. La coalizione vince se è unita come è avvenuto con la nascita del Governo Meloni. Per raggiungere questa convergenza di idee e intenti non servono solo raggruppamenti basati su intese elettorali, ma contenuti. Siena ha bisogno di un rinnovo della classe dirigente imperniato sul merito, occorre inoltre dare spazio agli amministratori locali, ogni giorno vicini ai cittadini, condividendone i problemi quotidiani".

C.B.