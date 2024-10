Il caso Telco Soluzioni Digitali. I dipendenti rientrano al lavoro: "Ma resta lo stato di agitazione"

Tornano al lavoro i cinquanta dipendenti di Telco Soluzioni Digitali, stabilimento nel polo industriale di Belvedere a Colle di Val d’Elsa del marchio del settore dello sviluppo delle infrastrutture in rete. Spiega Samuele Bernardini, segretario generale di Slc Cgil Siena, sigla del comparto comunicazioni: "I dipendenti, in modo responsabile, sono rientrati al loro posto. Lo sciopero di carattere regionale, che ha interessato nell’insieme gli oltre quattrocento addetti Telco in Toscana, è terminato perché i lavoratori stanno ricevendo le tranche di stipendio che mancavano all’appello al 24 ottobre. Ovvero alla data indicata dall’azienda per il pagamento del cinquanta per cento restante della mensilità, dopo le quote sborsate il giorno 20 come da accordi per la dilazione. Però lo stato di agitazione dei lavoratori continua".

Il motivo di questa decisione? "A causa di tutte le problematiche che abbiamo sollevato nei mesi scorsi – risponde Bernardini – e da tale profilo andremo avanti con lo stato di agitazione fino a quando l’azienda, attraverso le normali relazioni sindacali, non darà conto dei propri intenti per il futuro, in particolare in materia di sviluppo e di occupazione. Vogliamo in definitiva capire da Telco quali sono al momento le difficoltà e le prospettive". Telco è azienda in appalto che lavora soprattutto con la ex Tim. Dopo il passaggio Tim-FiberCop la realtà è mutata e a quanto pare, complessivamente, non in meglio. La stessa organizzazione sindacale, insieme con la Rsu di Telco, lamenta tra l’altro già da settembre "la mancanza di un piano industriale da parte dell’azienda", unita a "carenze di materiali a disposizione per svolgere regolarmente il lavoro ad opera delle maestranze".

Sottolinea ancora Bernardini: "Non nascondo il timore che al 20 novembre prossimo certi scenari, da noi evidenziati, si manifestino di nuovo. Mi auguro tuttavia, da qui a quella data tra poco meno di un mese, che la situazione possa cambiare e che maturino le condizioni per guardare con maggiore fiducia al domani. Come Slc Cgil, con al fianco la Rsu di Telco – conclude Bernardini – monitoreremo il quadro in maniera costante per la sede di Belvedere a Colle delle Soluzioni Digitali".

Paolo Bartalini