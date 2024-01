Il caso Sgarbi. Tutti i lati senesi dell’inchiesta

Il sequestro, o la consegna spontanea che dir si voglia, del quadro di Rutilio Manetti, ’La cattura di San Pietro’, al centro di un giallo che ha avuto una eco clamorosa in Italia e all’estero, segna il punto di svolta nell’inchiesta della procura di Macerata. Gli inquirenti si preparano a chiedere una consulenza sull’opera. Il dipinto, su richiesta di Vittorio Sgarbi, era stato visionato da alcuni esperti prima del sequestro. Una attività peritale di parte che non è stata ancora cristallizzata in un documento. Nell’indagine dei pm marchigiani il sottosegretario alla cultura è accusato di riciclaggio dei beni culturali. E si preannuncia una sfida di periti.