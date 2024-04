Il ‘caso’ delle auto abbandonate. Negli ultimi due anni sono stati gestiti ben trentasei procedimenti

Ritorna la questione delle auto abbandonate in quel di Colle e la parola fine viene portata dall’Amministrazione. La vicenda è sbarcata per la seconda volta anche sui banchi dell’ultimo consiglio comunale. "Negli ultimi due anni sono stati gestiti 36 procedimenti relativi a veicoli abbandonati - aveva avuto modo di chiarire in Consiglio comunale il primo cittadino Alessandro Donati - sedici hanno avuto esito con ordinanza sindacale di rottamazione e smaltimento con l’ottemperanza da parte degli interessati. Restano ancora da completare le procedure di venti verbali di ispezione ed accertamento. Il comando di polizia municipale ha disposto gli accertamenti sui veicoli come verbale d’ispezione, rilievi fotografici e verifica dello stato. Compresa la diffida alla rimozione ed allo smaltimento del rottame entro dieci giorni".

La responsabilità dell’abbandono dei veicoli, quindi, è sia del proprietario, ma anche del proprietario dello spazio in cui il veicolo è abbandonato, che quindi viene chiamato in causa insieme al proprietario del veicolo (caso in cui l’abbandono è effettuato su suolo privato). Quando, invece, si parla di un’area pubblica le difficoltà e gli ostacoli che si verificano, come ha ammesso lo stesso primo cittadino, riguardano i costi di rimozione e custodia che spesso sono molto significativi. "Abbiamo realizzato una mappatura dei veicoli fuori uso presenti sul territorio comunale. Si tratta di una mappatura soggetta ad aggiornamento. Dei 20 veicoli fuori uso in accertamento, 11 risultano intestati a persone irreperibili o deceduti senza eredi, 9 veicoli sono intestati a persone reperibili ma inottemperanti alla diffida alla rimozione - sottolinea il Sindaco Alessandro Donati - Sono in fase avanzata di istruttoria i provvedimenti di rimozione e smaltimento. Nei prossimi tre mesi saranno rimossi 20 veicoli attraverso un centro di rottamazione autorizzato. Un’azione che rientra in uno specifico progetto approvato dall’amministrazione comunale relativo ad attività di controllo, repressione e rimozione dei veicoli fuori uso abbandonati sul demanio stradale e nelle aree private del territorio comunale assegnandolo al Comando di Polizia Municipale".

Lodovico Andreucci