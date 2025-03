Il cardinale Lojudice al covegno dei vescovi toscani sul suicidio assistito

’Suicidio assistito: aspetti medici, etici e giuridici’ è il tema del convegno organizzato dalla Conferenza episcopale toscana per oggi alle 18, presso Palazzo Pucci a Firenze. Dopo i saluti introduttivi del presidente della Cet cardinale Augusto Paolo Lojudice, del vescovo delegato per la pastorale della salute Andrea Migliavacca e dell’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli, si entrerà nel cuore del tema con gli interventi. Sull’aspetto medico ci saranno Guido Miccinesi (medico e responsabile regionale per la pastorale della salute) e Marco Rossi (medico e direttore dell’ufficio di pastorale della salute di Arezzo); sull’aspetto etico interverrà padre Maurizio Faggioni e sull’aspetto giuridico parlerà Leonardo Bianchi, docente di Diritto costituzionale all’università di Firenze.