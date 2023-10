Il Campionato di Giornalismo Erasmus a Siena: un Progetto di Confronto

Il Campionato di giornalismo è ’sbarcato’ in un progetto Erasmus grazie all’Istituto comprensivo 2 ’Arnolfo di Cambio’ di Colle che ha voluto l’illustrazione della sfida fra le scuole organizzata dal nostro quotidiano nel moderno plesso di Casole d’Elsa. Un incontro, quello fra Paesi e culture diverse, che rappresenta un arricchimento sia per il mondo della scuola che per il Campionato di giornalismo, risultato apprezzato dal gruppo Erasmus che dal 2 ottobre scorso fino a ieri ha soggiornato in Italia dove da progetto è prevista la presenza di soli adulti. Tante le domande poste durante e dopo il racconto del Campionato da francesi e ospiti della repubblica ceca anche alla luce di immagini delle pagine realizzate dagli studenti, foto delle premiazioni e visione del sito ’Cronisti in Classe’ che la La Nazione dedica all’iniziativa. Il filo conduttore del bel progetto Erasmus + a cui ha aderito l’Istituto comprensivo di Colle è la figura di Dumas: viaggi, opere, i suoi personaggi. Un progetto triennale di cui è referente per la scuola valdelsana il professore di francese Luca Vaselli, iniziato nel 2022-2023 con il soggiorno in Francia nei luoghi di D’Artagnan degli alunni e dei rappresentanti di 4 Paesi. Sì, perché partecipano Francia, Repubblica Ceca, Georgia e Italia. Dieci i partner coinvolti, in larga parte presenti all’illustrazione del Campionato: per la Francia il Dipartimento di Gers, il College Saint Exupery di Condom e gli enti Canope, Imaj’, Association Europèenne Route d’Artagnan, Euroculture; per la Repubblica Ceca il Gymnazium di Brno e la regione della Moravia del Sud; per la Georgia la scuola pubblica 23 di Tblisi. La dirigente dell’Istituto Monica Martinucci, insieme a Laura Maffei, ambasciatrice Erasmus e docente della scuola, accogliendo in precedenza nell’aula magna di Colle il gruppo ha sottolineato il valore del confronto e della condivisione di questi progetti, evidenziata anche dal sindaco Alessandro Donati con l’assessore Serena Cortecci che hanno aperto loro le porte del Comune. Oltre a visitare Siena, tappa tra l’altro alle Stanze della Memoria.

La.Valde.