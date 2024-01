Il calendario degli eventi di inizio anno è già pubblicato online

All’inizio del nuovo anno l’Unione Astrofili Senesi (U.a.s.) desidera ringraziare le numerosissime persone intervenute alle varie iniziative astronomiche svolte sul territorio nel corso del 2023: le osservazioni all’Osservatorio di Montarrenti, regolarmente effettuate in tutte le stagioni (tempo permettendo); le serate di “Calici di stelle” svolte nei comuni e nei luoghi di passaggio; le osservazioni specifiche per congiunzioni planetarie, eclissi (anche parziali) e fenomeni particolari; la collaborazione con altre associazioni ed enti del territorio, come il recente progetto “Non ho paura del buio” dedicato proprio alla bellezza della notte ed ad un uso più consapevole dell’illuminazione. Senza scordare le collaborazioni con le scuole di Siena e provincia. E’ online il calendario delle iniziative dei primi mesi del 2024 su www.astrofilisenesi.org dove è possibile prenotarsi (tutto gratis).