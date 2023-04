Il Cai presenta la nuova mappa dei sentieri Cento chilometri per il turismo lento

Oggi alle 10,30 il Club alpino italiano presenterà all’Istituto Sallustio Bandini di Siena la nuova carta dei sentieri dell’Amiata. Si tratta di una mappa editata dall’associazione stessa. La rete di percorsi (l’incontro è aperto a tutti) ha una lunghezza complessiva di 100 chilometri: i sentieri sono stati individuati e tracciati nel corso di mesi di una attività fatta di disegni, fissazione di punti georeferenziati a cui sono seguiti i lavori di segnatura dei tracciati con vernice bianca e rossa e di pulitura dei percorsi con cesoie, decespugliatori e seghe per liberarli da rovi e rami. La realizzazione della rete di sentieri dell’Amiata è stata concordata con i Comuni montani interessati, i quali hanno contribuito a rendere possibile tutta l’operazione. Perché la carta dei sentieri amiatini, oltre ad essere un ausilio prezioso per chi vuole camminare e conoscere meglio la montagna, in sicurezza, rappresenta anche un supporto indispensabile per la promozione del turismo lento, in crescita. Ecco allora che la carta dei sentieri è tappa fondamentale per attirare nuovi turisti ad ammirare le bellezze dell’Amiata: durante la presentazione verranno illustrate le caratteristiche e il livello di difficoltà dei vari percorsi.