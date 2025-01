Il cadinale Lojudice apre la Porta Santa

Giubileo 2025, è attesa anche l’apertura della Porta Santa a Colle di Val d’Elsa. Il giorno sarà il 26 gennaio e segnerà un momento storico per Colle, con l’apertura della Porta Santa del Duomo che darà il via alle celebrazioni del Giubileo. Questo evento speciale, presieduto dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, richiamerà fedeli e pellegrini da tutta la foranìa per vivere un momento di profonda spiritualità e riflessione. La Porta Santa, simbolo di riconciliazione e rinascita, resterà aperta fino alla conclusione dell’anno giubilare, offrendo l’opportunità di ottenere l’indulgenza plenaria. Per la giornata del 26 non sono previste ulteriori celebrazioni in tutta la forania, ma solo quella a Colle nella concattedrale dedicata ai santi Alberto e Marziale.