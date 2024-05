Il Bruco ’marca’ stretto Scompiglio. Cappannoli: "Rapporto che coltiviamo"

Da ex bomber di razza il capitano del Bruco Federico Cappannoli dà l’impressione di marcare stretto Scompiglio. Lo staff della stalla è sempre vicino a lui.

"Marcatura...".

Comunque sia una grandissima vicinanza.

"L’ho mai negata? Non c’è alcuna novità rispetto al passato, un rapporto che si sta portando avanti con convinzione, come altri. Ma certo con Jonatan esiste un legame importante che proviamo appunto a sviluppare".

Questo vuol dire che la prima telefonata sarà a lui il 2 luglio? Oppure potrebbe farla direttamente il fantino...

"Ecco, stavo per dire che a volte capita proprio così. Per prima cosa speriamo di essere nella condizione che da diversi anni non ci capita (avere un cavallo di prima fascia, ndr). Poi speriamo che chiami Jonatan oppure che gli debba telefonare io".

Quindi l’ipotesi Tittia è tramontata?

"Assolutamente no. Le cose sono chiare con entrambi i fantini, non ho alcun tipo di timore di arrivare al momento di prendere una decisione. Al riguardo sono molto, molto sereno perché tutti e due sanno bene i rapporti che portiamo avanti, su quali basi poggiano, quali sono i pro e i contro. Speriamo, ribadisco, di esserci ma non ho alcun timore di arrivare lì e trovarmi in una situazione spiacevole".

Insomma patti chiari, amicizia lunga.

"Esatto. A volte il mio rettore mi dice di organizzare un Palio anche troppo trasparente. Ma non è così: diciamo a tutti quello che facciamo, tutti lo sanno. Quindi non credo che ci saranno problemi di discussioni quando arriveremo al momento clou".

Cosa si è visto finora dei cavalli: luci e ombre.

"Ormai è noto che io sono tutto tranne che esperto del settore".

Come Gianni Falciani, è stato detto, di cui Cappannoli è stato mangino.

"Forse io sono anche peggio di lui. Comunque un nucleo di 5-6 cavalli sul quale costruire c’è. Poi andrà capito, intorno, se inserire qualcosa sopra oppure sotto. Vedo anche alcuni mezzosangue nuovi interessanti, poi c’è da fare considerazioni su alcune punte".

Una cosa che Cappannoli vorrebbe chiedere all’amministrazione comunale?

"C’è sempre stato un dialogo aperto e diretto, trovando piena disponibilità. Il decano ed il vice si sono visti con quest’ultima anche di recente. E’ sempre il solito discorso, sebbene il meteo ci stia dando tregua: in un medio-lungo termine qualche valutazione sugli impianti e su come gestirli andrà fatto. Un problema che ci portiamo dietro da tempo".

La.Valde.