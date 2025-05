"Il Borgo dei Libri". Ricco fine settimana per il piacere della lettura

Parte la rassegna “Il Borgo dei Libri” presentata ieri in Regione. Il Consiglio Regionale della Toscana augura la più ampia partecipazione di pubblico a Il Borgo dei Libri in linea con le politiche portate avanti dal Consiglio Regionale, per favorire e stimolare la lettura soprattutto nelle nuove generazioni" sono state le parole della consigliera segretario dell’Ufficio di Presidenza Federica Fratoni. Il centro storico di Torrita di Siena è pronto a accogliere, sabato 24 e domenica 25 maggio, appassionati di letteratura, case editrici, librai, collezionisti e autori. "Quest’anno avremo anche l’onore di affrontare tematiche etiche e civili con Luigi De Magistris e il piacere di inaugurare uno spazio tutto dedicato al genere romance, particolarmente apprezzato dalle giovani lettrici" ha spiegato la vicesindaca di Torrita di Siena Natascia Volpi.

Nella prima giornata dell’evento, il Borgo dei Libri accoglie alle 11,30 Cristina Manetti, giornalista, capo di Gabinetto della Regione Toscana, invitata a presentare il suo libro “A Penelope che prende la valigia” (Giunti, 2025); l’Associazione Donne di Carta con la suggestiva “LeggoRicordoDico: una coperta di parole” ispirata al romanzo “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury (alle 12). Saranno presenti Simona Fruzzetti, amatissima autrice di romance e di gialli, con il suo ultimo lavoro “La danza del falco” (alle 16); alle 18 Cosimo Calamini, autore e sceneggiatore proposto al Premio Strega 2025 per il libro “Ferro e ruggine” (Morellini, 2024); Giada Buldrini e Serena Galassi con la loro esperienza di coppia e maternità omogenitoriale raccontata nel libro “Annoiate mai: due mamme per tre figli” (Aliberti, 2024), per una presentazione organizzata in collaborazione con la Rete Ready della Provincia di Siena (ore 19). Elisabetta Flumeri e Gabriella Giacometti, collaudato duo creativo da anni impegnato nella scrittura per la radio, la pubblicità, le riviste e la televisione e di sceneggiature per fortunate serie tv, alle 21,15 sale sul palco del Teatro degli Oscuri con “Brividi a 360°”, un evento realizzato in collaborazione con la rassegna “I Culturativi”.

Domenica 25 maggio la manifestazione prosegue con un’altra giornata di appuntamenti: gli appassionati di romanzi gialli.