Il biliardo conquista Torrita, arrivano i campioni

Appuntamento da non perdere per tutti gli amanti dello sport del biliardo. A Torrita di Siena è partita la prima edizione del ‘Trofeo Crystal Billiards’, di scena nelle sale dedicate a questo gioco al Bar Crystal a Torrita Stazione. Si tratta di una gara territoriale libera, aperta a tutte le categorie. I giocatori hanno risposto presente con una importante partecipazione, 136 iscritti in tutto, con le batterie iniziate questo lunedì.

Tra gli iscritti che ci comunica il Crystal ci sono anche alcuni nome di spicco come David Martinelli, giocatore con un palmares di prestigio tra cui il titolo di campione del mondo 5 birilli conquistato a Ferrara nel 1998. Un altro campione del mondo tra i partecipanti è Matteo Gualemi vincitore nella specialità 5 birilli a Milano nel 2015 ma ci sono anche giocatori importanti come Sandro Giachetti, Michele Cosci, Salvatore Riondino. Si gioca su quattro biliardi omologati, formula italiana a 5 birilli a 80 punti per la prima gara, goriziana 9 birilli a 400 punti la seconda. In caso di spareggio, la ‘bella’ tutti doppi a 9 birilli 500 punti con handicap. Finale il 4 marzo alle 11, le batterie riprenderanno il 27 febbraio. Per il vincitore, oltre al trofeo, ci sono mille euro di premio. La direzione di gara è affidata a Luigi Ricci.

Luca Stefanucci