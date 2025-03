Il bilancio del blitz nella pineta

Smantellato il bivacco che, presumibilmente, era la sede di spacciatori tra Abbadia San Salvatore e Castiglione d’Orcia. In una pinetina poco distante dalla provinciale che dalla Cassia sale verso il paese amiatino. Nella nota del Comando provinciale dei carabinieri si precisano i particolari. Rimossi vestiti, teloni, carbonella per accendere il fuoco, alimenti. Cose che hanno indotto a ipotizzare la presenza stabile di soggetti, dediti al traffico di stupefacenti. Ripulita l’area, con il personale del comune di Castiglione d’Orcia, tutto quanto trovato e raccolto è stato smaltito. Non sono stati trovati i frequentatori del bivacco che, sicuramente, non erano in zona. Dopo l’operazione che, a metà dello scorso mese, ha portato alla esecuzione di una misura cautelare personale nei confronti di un residente nella zona dell’Amiata i carabinieri della compagnia di Montalcino, quelli della tenenza di Abbadia San Salvatore hanno continuato, e continueranno a cercare i trafficanti. Intanto sono state segnalate alla Prefettura sei persone poiché controllate venivano trovate in possesso di modica quantità di stupefacente. L’impegnativo lavoro dei carabinieri, fondato su indagini, appostamenti, filmati, testimonianze, prosegue senza sosta.