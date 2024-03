Il bando per volontari Otto domande alla Pubblica Assistenza

Cinque le domande per il progetto sanitario ’Assistenza e Soccorso’ e tre per ’Info Salute’. Sono i risultati del bando per diventare volontari di Servizio Civile alla Pubblica Assistenza di Poggibonsi, scaduto a febbraio. "Abbiamo fatto un lavoro importante – spiega Manuela Becattelli, presidente della Pubblica Assistenza di Poggibonsi – e a breve inizieremo con i colloqui per gli inserimenti. Avevamo già previsto cinque posti possibili per ‘Assistenza e Soccorso’ e un posto per ‘Info Salute’. Ciò significa che dovremo fare delle selezioni". Quest’anno infatti possono essere fino a sei i volontari. Con due diversi progetti: il trasporto e assistenza socio-sanitaria e di emergenza-urgenza con cinque posti relativi ad assistenza e trasporto di natura ordinaria come accompagnamento a visite, terapie, ricoveri, dimissioni da strutture sanitarie. A questo si aggiunge il progetto InfoSalute che offre un posto da ufficio e front office. Gli obiettivi, "favorire l’accesso ai servizi sociosanitari e promuovere la conoscenza dei diritti nell’assistenza sociosanitaria".