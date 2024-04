Il Bancomat riaprirà: "Allarme rientrato"

’Allarme’ rientrato per il servizio bancomat della Banca Monte dei Paschi di Siena. Ne ha dato notizia sulla propria pagina social il Comune di Castiglione d’Orcia. Nella mattinata di ieri il sindaco Claudio Galletti ha ricevuto dall’Istituto bancario assicurazione telefonica che il provvedimento di chiusura (che, dunque, c’era stato) è stato annullato. A questa ha fatto seguito un’altra comunicazione, scritta, con la quale è stata assicurata la riattivazione del servizio a partire da domani mattina. ’Tutto è bene ciò che finisce bene’, recita il noto adagio. Auspicando che in futuro non si riproponga l’ipotesi di questo, ulteriore, taglio per un servizio bancario, dopo la chiusura alcuni anni fa della filiale dell’istituto di credito e quella, precedente, di un’altra banca, che hanno lasciato il paese senza sportelli funzionanti.

Dan. Pal.