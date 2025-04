Il Balletto di Siena nelle atmosfere romantiche di ’Don Quixote’

La danza torna ai Rinnovati, con ‘Don Quixote’, lo spettacolo del Balletto di Siena in scena da oggi (venerdì 4) a domenica. Uno spettacolo ricco di luci, colori e atmosfere romantiche che unisce l’opera di Miguel De Cervantes alle musiche di Aloisius Ludwig Minkus, nel riallestimento coreografico di Marco Batti, direttore artistico del Balletto di Siena. Penultimo appuntamento per la rassegna del Sipario Rosso, che anche in questa occasione prevede tre repliche (oggi e domani alle 21, domenica alle 17). Ad accompagnare Chiara Gagliardo e Giuseppe Giacalone nei ruoli dei giovani protagonisti innamorati, il terzo primo ballerino della compagnia, Filippo Del Sal, nei panni dell’affascinante torero Espada, Matilde Campesi nel ruolo della magnetica Mercedes ed Elena Badalassi in quello della misteriosa e volubile Zingara, accompagnata dal giovane Ciro Napolitano.

Tre atti e un prologo pieni di narrazione, allegria, sogno, ma soprattutto grande danza. In questa occasione, l’incontro con il pubblico senese si terrà oggi alle 18.30 nel foyer del Teatro dei Rinnovati. Insieme al direttore artistico dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli, ci saranno lo stesso Batti e la docente associata in Discipline dello spettacolo presso il Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali dell’Università di Siena, Stefania Onesti. La stagione dei Teatri di Siena si avvia quindi verso la conclusione, con un gran finale che sarà affidato proprio al direttore artistico Bocciarelli, il quale andrà in scena dall’11 al 13 aprile con ‘Il Gattopardo: il ritorno di Angelica’ al fianco di Vittoria Belvedere, che reciterà nel ruolo di Angelica inizialmente affidato a Ornella Muti, insieme alla Compagnia Nazionale di Danza Storica.