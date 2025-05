’Palestrette’, nozze tra sport e solidarietà. Raccolta fondi per la Fondazione Veronesi

Torna ’Palestrette’, l’iniziativa che riunisce diverse palestre di Siena per raccogliere fondi a favore della Fondazione Veronesi. Quest’anno la data da segnare in calendario è mercoledì 14 maggio, che prevede lezioni olistiche e di pilates dalle 9 alle 19 no stop alle Volte di Vicobello, messe a disposizione da Agostino Anselmi Zondadari. "La prima edizione – spiega Monica Valacchi della President – era stata organizzata per raccogliere fondi e aiutare le palestre alluvionate di Campi Bisenzio, l’anno scorso abbiamo lanciato ’Mimosse nel cuore’ l’8 marzo con la Fondazione Veronesi e quest’anno rinnoviamo la sinergia. Le iscrizioni sono dunque aperte in tutte le palestre aderenti e per donare, basterà inquadrare con il proprio smartphone il QrCode presente nei manifesti". ’Palestrette’ anticipa di qualche giorno l’arrivo in città del Giro d’Italia, che domenica 18 maggio farà tappa in Piazza del Campo: "Abbiamo deciso di intitolare l’iniziativa ’L’unico evento in Giro... ’ – conclude Valacchi – proprio per evitare sovrapposizioni con il cartellone del Comune". In prima linea per ’Palestrette’, oltre a President, anche Gymnica 2ooo, Physical Center, Dan Tian Club, SiMove, The Lab e Fuori Asse.