Il 5 premio ai proprietari dei barberi vittoriosi

Serata speciale quella della cena degli auguri organizzata il 5 dicembre dall’Associazione proprietari e allenatori di cavalli da Palio. Il presidente Osvaldo Costa e gli altri componenti dell’organizzazione hanno infatti pensato di premiare durante l’evento che si svolge al ristorante ’Pier Pettinaio’, in centro, i proprietari dei cavalli vittoriosi del 2024. Tabacco, dunque, che con Brigante ha portato il Drappellone nell’Onda il 4 luglio. Il sauro, allenato da Antonio Siri, è il coccolo di famiglia del notaio Riccardo Coppini che non ha certo nascosto l’immensa felicità, il giorno della vittoria, perché questa è arrivata nella sua Contrada con il suo cavallo. Tabacco ha corso otto Carriere, la prima il 2 luglio 2018 nel Nicchio montato da Trecciolino, dando nell’ultima, spinto da Virgola con il giubbetto della Selva, filo da torcere all’altro premiato della serata del 5 dicembre. Benitos, il barbero di Dario Colagè, che è entrato nella storia della Festa al primo Palio corso, vincendo nella Lupa con Velluto. Ma la cena degli auguri dell’Associazione vedrà anche il debutto del nuovo comandante della polizia municipale Alessandro Rossi che di Contrade se ne intende avendo ricoperto tra l’altro il ruolo di pro vicario (vittorioso) nel Bruco. Si sentirà a proprio agio anche se adesso lo attende un compito delicato per la città e per la Festa.

La.Valde.