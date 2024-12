Il 44esimo anniversario della morte di Marcello Torre, le iniziative

Ricorre domani il 44esimo anniversario della morte di Marcello Torre e, come ogni anno, la Valdelsa ricorderà l’indimenticato sindaco di Pagani ucciso dalla camorra, con una serie di iniziative promosse dal Presidio Libera ‘Marcello Torre’. Alle 9 appuntamento presso la pista ciclabile che unisce Poggibonsi e Colle e che è intitolata proprio a Marcello Torre. L’iniziativa, aperta a tutti, si svolgerà in due momenti: prima il ritrovo delle autorità davanti al cartello in memoria del sindaco ucciso sulla ciclopedonale all’ingresso di Poggibonsi, in via dei Cipressi, con deposizione di un mazzo di fiori e intervento delle istituzioni, poi la commemorazione si sposterà sul lato colligiano della pista. Intanto, all’associazione che porta il nome di Torre è iniziato il tesseramento per l’anno 2025: gli interessati possono inviare una mail all’indirizzo [email protected].