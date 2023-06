Il 14 al via la Festa del Barbarossa Ecco le brocche dell’imperatore

di Massimo Cherubini

Torna a San Quirico d’Orcia, per un appuntamento storico giunto alla 61esima edizione, la "Festa del Barbarossa". Appuntamento per la prossima settimana: da mercoledì a domenica. La manifestazione, organizzata dall’Ente Autonomo Barbarossa e comune di San Quirico d’Orcia, che ripropone il ritorno alla vita del Medioevo, con una delle rievocazioni storiche più suggestive, ed antiche, che si rievocano fra suoni, colori sapori ed emozioni. Il tratto dell’importanza della rievocazione storica è riassunto nella nota di prsentazione della Festa. "È il 1155 -si legge- quando Federico di Hohenstaufen, detto il Barbarossa, incontra a San Quirico gli inviati di Papa Adriano IV. L’uomo più potente del tempo vuole il lasciapassare da Roma per l’incoronazione a sovrano del Sacro Romano Impero. Per ottenerlo il Barbarossa consegna nelle mani dei Cardinali l’eretico Arnaldo da Brescia". La rievocazione storica prende il via nel 1962, una degli appuntamenti più importanti tra i paesi della Val d’Orcia. Per assistere a questa festa venivano organizzati collegamenti straordinari degli autobus. A pensare alla grande Festa fu un uomo di grande cultura: il professor Orfeo Sorbellini. Riuscendo, in mezzo secolo, a coinvolgere generazioni di uomini e donne che nella terza domenica di giugno si sfidano in gare di archi e bandiere, divisi nei quattro quartieri: (Borgo, Canneti, Castello e Prato). La cittadina di San Quirico d’Orcia si veste a festa: bandiere, colori, suoni e sapori nei luoghi più suggestivi del centro storico del capoluogo valdorciano. Il programma è intenso di appuntamenti che prenderanno il via mercoledì della prossima settimana con la presentazione delle "Brocche dell’Imperatore" che avverrà (inizio ore 21,30) sul sagrato della Chiesa di San Francesco. Informazioni dettagliate sul programma completo su www.festadelbarbarossa.it