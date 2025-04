Ikigai, incontro su enti pubblici e tecnologia

Come può l’intelligenza artificiale ottimizzare i servizi pubblici? Quali sono i campi di utilizzo che possono migliorare il rapporto tra il settore pubblico e i cittadini? A queste e altre domande si cercherà di rispondere martedì 15, dalle 18 all’Ikigai Hub di Siena, durante l’evento ‘Tecnologia in Comune: l’IA al servizio della pubblica amministrazione’. Un appuntamento pensato per approfondire le potenzialità dell’intelligenza artificiale nell’ottimizzazione dei servizi pubblici.

L’evento nasce all’interno delle attività promosse dal programma Ikigai e dalla Fondazione Saihub, iniziative sostenute dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, e si rivolge a rappresentanti della pubblica amministrazione, ma anche a imprese, startup e a tutti i cittadini interessati a comprendere come le tecnologie digitali possano migliorare l’efficienza e i rapporti con il settore pubblico.

Durante l’incontro interverranno, Iolanda Iacono, referente di QuestIT, realtà senese specializzata in soluzioni di intelligenza artificiale; Guido Pratesi e Simonetta Bracciali, rispettivamente presidente e coordinatrice di Asp Città di Siena, che porteranno una testimonianza concreta sull’adozione di strumenti digitali nei servizi alla persona e Roberto D’Autilia, professore di Meccanica statistica all’Università di Roma Tre e Founder di Shazarch, che proporrà una riflessione sui dati pubblici e i modelli predittivi.

L’iscrizione è gratuita, basta un cic su questo link: https://www.eventbrite.it/e/tecnologia-in-comune-lia-al-servizio-della-pubblica-amministrazione-tickets-1311498720979?aff=cs