Debutta Vivi Fortezza. Stasera la Bandabardò. Quattro giorni di eventi e iniziative

Prenderà il via oggi Vivi Fortezza 2025. Uno start dalle sfumature folk rock: piazza della Libertà si animerà sulle note della Bandabardò, il gruppo fiorentino di Se mi rilasso collasso, Manifesto, Vento in faccia, fresco della collaborazione con Carmen Consoli e dell’uscita del nuovo album, Fandango, e il djset di Niki Ulivieri. Il concerto si svolgerà alle 22, a ingresso gratuito, a conclusione di una giornata ricca di eventi. Se in apertura della Bandabardò, in scena il live della promessa Moska Drunkard, che nel 2024 ha partecipato a Sanremo Giovani, questa mattina alle 11 sarà inaugurato lo street food festival Siena Mangiami: in una grande area tavoli sarà possibile gustare i piatti dei food truck preferiti.

Sarà presente anche un’area giochi per i più piccoli: la rassegna, pensata all’associazione Pro+ si muove infatti su cinque direttrici: la musica, l’arte e la cultura, lo sport e il wellness, il food e le fiere, i bambini e la sostenibilità. Alle 12 si svolgerà invece un brindisi con i partner, tra cui il Comune di Siena, sul bastione San Domenico. Domani, piazza della Libertà ospiterà il revival anni 2000 organizzato da Vanilla Disco, preceduto dal concerto dalle atmosfere urban di Cody, Mira e Po’se. Sabato spazio al boogie brunch (a partire dalle 12) sul bastione San Domenico con la musica di Antonio Marki, Ale Serra, Matteo Costantino e Safehouse.

La giornata si concluderà con l’evento organizzato da I love UniSi eventi (Unofficial) a partire dalle 20,30. Domenica sarà l’ultimo giorno dello street food Siena Mangiami e sarà la giornata con il live del cantautore emergente Nico Arezzo, alle 21. Dopo la quattro giorni inaugurale, Vivi Fortezza si fermerà per l’allestimento del luna park, e ripartirà sabato 10 maggio.

Aperture straordinarie, oggi a Siena, anche per quanto riguarda l’arte e la cultura. La Pinacoteca Nazionale sarà aperta dalle 09 alle 13,30 (ultimo ingresso alle 12,45). Il Museo Archeologico seguirà l’orario del complesso del Santa Maria della Scala, ovvero 10-19 (ultimo ingresso 18,15). Villa Brandi sarà invece visitabile la mattina (scegliendo tra tre turni di visita: 9-10,30 o 12). La visita è però su prenotazione obbligatoria, al seguente indirizzo email: [email protected]. Massimo 8 persone per fascia oraria.

La visita ha durata di circa un’ora. Si raccomanda la puntualità rispetto all’orario indicato. Il biglietto è acquistabile solo on line. In Pinacoteca tornano anche le visite accompagnate gratuite. L’iniziativa si terrà ogni venerdì e sabato di maggio dalle 15,30 alle 18,30 e sarà gratuita (inclusa nel biglietto d’ingresso). Domani le visite accompagnate saranno impreziosite da letture a tema. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: [email protected].

Da sabato, poi, palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla, dove si conservano quadri, affreschi, opere plastiche e arredi del Cinquecento e Seicento senese, aprirà straordinariamente le sue porte. Le visite saranno gratuite e si terranno il giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30 e il sabato mattina dalle 9 alle 13 per tutto maggio. Giovedì 8, 15 e 22 maggio, sarà possibile visitare l’esposizione ‘Cesare Brandi si racconta’. Per info: [email protected].