Poggibonsi, operatore ecologico aggredito durante la pulizia del sottopasso Ha ricevuto un pugno in viso da parte di un passante che si è rifiutato di attendere la fine delle operazioni di igienizzazione. Condanna dal Comune e da Sei Toscana: “Chi opera per il bene della comunità deve poterlo fare in sicurezza e con la serenità che il proprio lavoro merita”