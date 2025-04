Accademia Siena Jazz. Il rilancio dell’istituto. Utili sopra 800mila euro

Si apre una nuova fase ricca di positive prospettive per l’Accademia Siena Jazz. Sono le cifre a parlare con l’approvazione del bilancio dell’anno 2024: 810.054 euro di utile, quadruplicando i numeri dell’anno precedente, che era stato di 202.572 euro. I dati confermano un trend in forte ascesa: +32% sul valore della produzione, +29% sui ricavi, +34% sui contributi pubblici (Comune, Regione, MIC, MUR). L’utile include 558.129,74 euro da fondi PNRR e 251.924,26 euro di gestione operativa. Un bilancio approvato dall’assemblea dei soci: Comune di Siena con l’assessore Enrico Tucci, Provincia con il presidente Agnese Carletti e l’Associazione Jazzistica con il presidente Roberto Bazzani. Un risultato costruito su una progettualità solida, un efficace fund raising e una virtuosa razionalizzazione dei costi. Sotto la guida del direttore amministrativo Marina Vermiglio, l’Accademia ha avviato un percorso di modernizzazione, mantenendo saldi i costi e ottimizzando risorse e competenze.

"Non solo numeri, ma una rinnovata energia che guarda lontano. Questo bilancio testimonia come si possa rilanciare un’istituzione storica – sottolinea il presidente Massimo Mazzini - valorizzandone le radici, l’identità e la capacità di generare impatto culturale e sociale sul territorio. Il bilancio consuntivo racconta tra le righe una rinnovata energia, grazie anche all’armonia ritrovata tra personale e governance; narra di sforzi e capacità spese per la salvaguardia dell’Accademia e dell’incessante lavoro ad opera della governance e del personale verso in processo di ammodernamento".

L’assessore Tucci mette in evidenza l’importanza del momento e la presenza dell’amministrazione comunale: "Ho partecipato qualche giorno fa all’assemblea dei soci di Siena Jazz – afferma Tucci - su delega del sindaco. Ho avuto la soddisfazione, dopo tante vicissitudini, di approvare un bilancio molto positivo che documenta il superamento delle difficoltà che abbiamo trovato ad inizio mandato. Ringrazio il Presidente, il CdA e la struttura amministrativa per questo importante risultato che, dopo l’approvazione del nuovo statuto, consente di guardare al futuro con rinnovata fiducia".

Il 2024 segna quindi non un traguardo, ma un nuovo inizio: si apre una fase di crescita strutturata e sostenibile, orientata a nuovi progetti artistici e formativi, all’ampliamento delle collaborazioni e al coinvolgimento di nuovi stakeholder. Il percorso tracciato in questo anno dall’attuale Consiglio di amministrazione ha evidenziato come si possa intervenire con strategie concrete di risanamento del debito attraverso interventi che non ledano la dignità dell’Accademia. Siena Jazz si conferma come punto di riferimento nazionale e internazionale, pronta a scrivere le prossime pagine del suo sviluppo con competenza e passione.