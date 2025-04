Il Cus pensa in grande. Palazzetto per la scherma

Una strada costruita dietro al ‘vecchio’ palazzetto permetterà ai mezzi di raggiungere il cantiere e gettare le fondamenta: il Cus Siena scherma avrà presto una nuova ‘casa’. Gli operai sono al lavoro, il termine degli interventi è previsto, salvo intoppi, per la fine di giugno 2026. L’investimento è di circa 1 milione e 700mila euro: a fianco del Cus, l’Università e Terrecablate, che darà il nome al ‘village’ pronto a sorgere all’Acquacalda. Una partnership, quindi, tra pubblico e privato.

La nuova palestra, ha spiegato il presidente del Cus Giuseppe Gotti "accoglierà la sezione scherma, il palazzetto storico, costruito nel 1972 dall’allora rettore Barni, diverrà un campo polivalente, destinato al calcetto e alla pallavolo (forse anche al basket, previo un piano strutturale per la scesa dal soffitto dei canestri ndr) –. Salirà a tre il numero di impianti a disposizione di diverse discipline, avremo strutture in grado di ospitare manifestazioni anche di alto livello".

"L’Università ha investito un milione, grazie ai fondi Pnrr – aggiunge Gotti – il resto è una ‘joint venture’ tra Terrecablate, che ringrazio, e Cus, con la collaborazione di Chianti Banca, che lo stesso ringrazio, a cui ci siamo rivolti per il mutuo". "Il nostro obiettivo è offrire alla comunità universitaria, in particolare a chi viene da fuori, un ventaglio sempre più ampio di possibilità – sottolinea Stefania Ramponi, delegata del rettore per il servizio agli studenti –. La collaborazione tra noi è il Cus è stretta: a breve inizieranno attività grazie al progetto, finanziato dal ministero, ProBen, finalizzato al benessere degli universitari e in cui lo sport è al centro. Non vediamo l’ora che la palestra sia terminata".

Il ‘comprensorio’ del Cus all’Acquacalda, dal prossimo anno, sarà dotato di due palazzetti, di un pallone e di quatto campi per calcetto, padel e padeball. Avrà inoltre un parcheggio e, ovvio, un accesso per i portatori di disabilità. Il ‘Terrecablate Village’ sta insomma prendendo forma. "La nostra sponsorizzazione, di cui siamo orgogliosi – afferma l’au, Marco Turillazzi – avrà una durata ventennale. Un’operazione importante: oggi è la dimostrazione concreta di come sia possibile realizzare, anche a Siena, progetti con un partenariato pubblico-privato. Credo che qui sia la prima volta".