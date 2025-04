Abbandono dei rifiuti. Sei Toscana rafforza la videosorveglianza con la banda ultralarga

Fermare l’abbandono dei rifiuti e sensibilizzare invece ancora i cittadini sul fronte della raccolta differenziata: due obiettivi nell’unica direzione, quella della tutela dell’ambiente e del decoro. Rientra in questa strategia l’accordo firmato tra Sei Toscana e il Consorzio Terrecablate, che riunisce tutti i comuni della provincia di Siena, per rafforzare la rete di controllo e videosorveglianza a supporto delle attività di ispezione ambientale sul territorio. L’intesa rappresenta un passo avanti importante per migliorare l’efficacia delle azioni contro l’abbandono dei rifiuti e a tutela del decoro urbano.

Grazie all’accordo, presso la sede operativa di Sei Toscana a Isola d’Arbia sarà dunque attivata una connessione in fibra ottica a banda ultralarga, messa a disposizione dal Consorzio Terrecablate, per supportare in tempo reale il monitoraggio tramite impianti di videosorveglianza urbana. La postazione sarà dedicata alle attività di ispezione ambientale affidate a Sei Toscana dai singoli Comuni e svolte da personale qualificato e debitamente formato.

"Questa convenzione rappresenta un ulteriore tassello del nostro impegno per il presidio del territorio – commenta Alessandro Fabbrini, presidente di Sei Toscana –. Grazie alla sinergia con il Consorzio Terrecablate potremo contare su un’infrastruttura tecnologica stabile ed efficiente per rafforzare le attività di monitoraggio e videosorveglianza, con l’obiettivo di supportare i Comuni nella lotta all’abbandono dei rifiuti e garantire contemporaneamente un ambiente più pulito e ordinato".

L’intesa permetterà un’integrazione tra le infrastrutture tecnologiche dei Comuni e l’operatività di Sei Toscana, già attiva sul territorio con servizi di ispezione ambientale, presenza di ispettori, utilizzo di telecamere fisse e mobili, e un sistema sempre più capillare di raccolta segnalazioni e controllo.

"Come consorzio che rappresenta tutti i comuni senesi – afferma Michele Pescini, presidente del Consorzio Terrecablate – siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione un’infrastruttura tecnologica capillare per un progetto che va nella direzione della sostenibilità e della legalità. Lavorare al fianco di Sei Toscana ci permette di contribuire concretamente alla sicurezza ambientale e al controllo del territorio".

L’accordo ha durata triennale e potrà essere rinnovato per ulteriori tre anni. Il servizio di connettività sarà attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, con assistenza tecnica e supporto software garantiti da Terrecablate.

La sinergia tra Sei Toscana e Terrecablate rafforza la strategia condivisa con le amministrazioni comunali per una gestione moderna ed efficace dei servizi ambientali, dove tecnologia, competenze e collaborazione istituzionale diventano strumenti centrali per la tutela e la valorizzazione del territorio.

Il servizio di ispezione ambientale offerto da Sei Toscana oggi è attivo in 50 Comuni della toscana Sud, tra cui tutti i capoluoghi di provincia. Nella provincia di Grosseto e nella Val di Cornia il servizio è attualmente presente in 22 Comuni con circa 200 postazioni monitorate. In provincia di Siena sono 14 i Comuni serviti e 220 le postazioni monitorate. Nell’aretino, 14 Comuni e 65 postazioni monitorate. L’attività finora è stata supportata da un sistema di monitoraggio capillare con 60 video-trappole di ultima generazione e una decina fototrappole.