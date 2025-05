"ChihaPiumeVolerà" incanta il Politeama

Applausi per il gruppo teatrale ChihaPiumeVolerà, protagonista al Teatro Politeama di Poggibonsi di una apprezzata rappresentazione, con fini benefici, tratta dalla celebre favola La Bella e la Bestia, la cui prima versione edita derivò dalla fantasia di Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve nel 1740. Sala Maggiore gremita e notevoli consensi all’associazione teatrale con sede a Volterra, capace di mettere in scena la commedia musicale grazie all’impegno i suoi numerosi elementi – più di novanta gli iscritti, oltre cinquanta gli interpreti e i tecnici e gli aiutanti di scena – diretti da Claudio Volterrani, studio professionale a Poggibonsi, solide radici nella città etrusca e socio del Rotary Club Alta Valdelsa, ente che ha dato vita alla serata nel quadro di Rotary&Testro secondo un cartellone creato nel 2013.

Evento dedicato nella circostanza alla memoria della più anziana componente di ChiaHaPiumeVolerà, Luisa Nannipieri, scomparsa a 88 anni nel giorno del Venerdì Santo e ricordata con una bella testimonianza di affetto dall’intero corpo della compagnia che si radunato dopo il finale sul palcoscenico per un sentito omaggio. Tra gli attori anche la figlia Lucia Benvenuti.

Un percorso in ambito amatoriale all’insegna della qualità per il team di attori-volontari che si ispirano a valori cattolici e che devolvono a progetti solidali il ricavato delle loro performance... Destinatarie nell’occasione Anffas Alta Valdelsa, con le sue iniziative rivolte alle prospettive di carattere lavorativo di giovani con disabilità (alcuni dei quali presenti in prima fila al Politeama), e Valdelsadonna, realtà che si adopera nel campo della prevenzione oncologica.

A introdurre i contenuti dell’appuntamento le presidenti delle due associazioni, rispettivamente Flavia Grazi e Antonella Lomonaco, insieme con Angelo Minutella, al vertice del Rotary Club Alta Valdelsa, e con Enrica Borgianni, assessora alle Politiche sociali del Comune di Poggibonsi. Un totale di 125 rappresentazioni in 24 anni di attività e donazioni che toccano e superano complessivamente la quota di 60mila euro.

Queste alcune delle cifre per fotografare il significativo itinerario di ChiHaPiumeVolerà, che opera con l’intento di far vivere al pubblico il teatro come uno strumento di solidarietà e di bellezza. Grazie ad attori in grado di dare concretezza alle idee di condivisione e inclusione che sono alla base di un cammino artistico, per il gruppo, vicino felicemente al compimento quarto di secolo.

Paolo Bartalini