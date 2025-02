I talenti della Chigiana. Omaggio alla storia dell’Amerigo Vespucci

I talenti della Chigiana si esibiscono per l’Amerigo Vespucci, in Egitto. Si svolgerà oggi lo straordinario concerto degli studenti dell’accademia musicale senese ad Alessandria d’Egitto: il soprano Fiorenza Mercatali, il tenore Paolo Mascari e il pianista Francesco De Poli, con un programma dedicato all’Aida di Giuseppe Verdi, renderanno omaggio alla celebre nave scuola della Marina Militare Italiana. Organizzato dal Comitato nazionale italiano musica, nell’ambito del progetto ‘Giovani talenti musicali italiani nel mondo’, sostenuto dal Ministero degli affari esteri, l’evento vedrà la partecipazione di alte cariche istituzionali, tra cui i ministri Alessandro Giuli (Cultura) e Francesco Lollobrigida (Agricoltura), l’ambasciatore italiano in Egitto Michele Quaroni, il direttore dell’Istituto italiano di cultura del Cairo Maurizio Guerra.

Il programma è una scelta perfetta per celebrare l’Egitto, che fa da sfondo all’Aida probabilmente l’opera più conosciuta di Giuseppe Verdi. Con le voci di Mercatali e Mascari, accompagnate dal pianoforte di De Poli, il concerto darà vita a uno degli episodi più celebri del melodramma italiano ambasciatore della nostra identità culturale, quanto lo è l’Amerigo Vespucci, simbolo d’Italia nei mari del mondo e orgoglio di tutta la nazione. Proprio nel 2023, il canto lirico italiano, con tutte le arti dell’opera (la musica, il teatro, la recitazione, la scenografia), è entrato nella lista del patrimonio immateriale dell’Umanità dell’Unesco.

Il direttore artistico della Chigiana, Nicola Sani, ha commentato con entusiasmo l’importante partecipazione di questi giovani talenti: "Siamo particolarmente felici di vedere Fiorenza Mercatali e Paolo Mascari, allievi del corso di alta formazione di canto tenuto all’Accademia Chigiana da William Matteuzzi, protagonisti di un evento così significativo. Il loro talento, accompagnato dalla maestria di Francesco De Poli, maestro collaboratore della Chigiana, porta in alto il nome della nostra istituzione e conferma la qualità e il prestigio dei nostri storici corsi di alto perfezionamento. Con grande piacere, festeggiamo questa opportunità unica per i giovani talenti chigiani di esibirsi in un contesto internazionale così importante, che ci rende orgogliosi di essere parte di una rete che promuove le nuove generazioni ed eccellenze della musica italiana nel mondo". "Affidare il concerto al talento e alla bravura di questi giovani artisti – afferma Francescantonio Pollice, presidente dell’Associazione italiana attività musicali e vicepresidente del Comitato nazionale italiano musica – non è stato certo un azzardo, ma una scelta ragionata e condivisa tra i promotori dell’iniziativa che si sposa perfettamente con l’obiettivo di valorizzare le nuove generazioni in un contesto internazionale e che in questo caso ha lo scopo di rendere il giusto omaggio a un celebre veliero, da sempre ambasciatore in tutto il mondo della cultura italiana".

Riccardo Bruni