I socialisti a Chiusi . Summit su Matteotti

’Matteotti, chi era costui?’ si intitola così, citando Alessandro Manzoni, l’incontro organizzato dalla federazione di Siena del Partito Socialista Italiano a Chiusi il prossimo sabato (Auditorium La Villetta, via della Villetta, ore 17). Saranno presenti Massimiliano Bellavista, Riccardo Bardotti, Paolo Leoncini, autori di tre volumi dedicati al martire socialista recentemente pubblicati da Betti editrice. In apertura porteranno il saluto il segretario provinciale del Psi, Alfredo Ardanese, e il sindaco di Chiusi, Gianluca Sonnini.

"Era doveroso organizzare a Chiusi un incontro dedicato al ricordo della figura di Giacomo Matteotti dopo i fatti di qualche settimana fa quando i consiglieri comunali di destra decisero di lasciare il Consiglio Comunale e non votare una mozione di ricordo di Matteotti a 100 anni dall’assassinio per mano fascista – dice il segretario del Psi Alfredo Ardanese –. Non è possibile che nella nostra provincia vi sia ancora qualcuno che prova a voltarsi dall’altra parte rispetto alla storia e a minimizzare sulle responsabilità del fascismo che portarono il paese alla dittatura e, poi, alla guerra. Dalla tragica vicenda di Matteotti nacque la prima forma di Resistenza che poi avrebbe portato alla liberazione e alla nostra Costituzione che ci consente di vivere in democrazia. Non riconoscere questi fatti è un fatto molto grave e per questo abbiamo fortemente voluto organizzare questa iniziativa e ringrazio gli autori, l’editore e il Comune. Abbiamo invitato tutti, compresi i consiglieri comunai di destra e mi auguro che vorranno partecipare".