Le emozioni influenzano la percezione di un vino ed il giudizio sulla qualità. E’ da questo assunto che nasce ’I sensi del vino’, il primo corso di wine marketing emozionale allestito a Siena da Cescot Siena e Siena Experience Italian Hub. Per professionisti in grado di raccontare un vino: a palazzo Scotti in via di Città 25, per cinque martedì tra 7 novembre e 5 dicembre.