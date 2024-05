I sedici in lista per Futuro. Poliziano

Sono sedici i candidati alla carica di consigliere comunale di Futuro Poliziano, la lista civica che corre alle prossime elezioni amministrative a Montepulciano, il territorio che in Valdichiana presenta più liste. Futuro Poliziano è nato come una novità nel panorama locale ma presto si è fatto conoscere nei numerosi incontri tenuti sul territorio. Gli appuntamenti proseguiranno per tutto il mese tanto nelle frazioni che nel capoluogo (il prossimo è domenica, alle 21, al centro civico di Valiano) per illustrare il programma e la squadra "dell’unica lista civica", come sottolineano quelli di Futuro Poliziano.

La candidata sindaco, la sola donna tra i quattro in lizza a Montepulciano per diventare primo cittadino, è l’avvocato Nunziata Carbè, che vive ad Abbadia di Montepulciano da oltre trenta anni, una professionista molto conosciuta anche per il suo impegno sociale. I candidati a consigliere comunale provengono tanto dal capoluogo che dalle frazioni: sono Sandra Mariani, Roberto Maldacea, Andrea Bruzzichelli, Fabrizio Francesco Bocci, Daniele Chiezzi, Serena Baglioni, Simone Ercolani, Roberto Fanticelli, Giulia Lodovichi, Lucia Massai, Roberto Pagliai, Simona Pieri, Antonio Sigillo, Barbara Valdambrini, Michela Valdambrini, Edoardo Valenti.

L.S.