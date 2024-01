I saldi alla vigilia dell’Epifania. Venerdì il via della vendita di fine stagione

Dopo le Feste di Natale e Capodanno arriva subito l’occasione dei saldi invernali, che anticipano quest’anno anche l’Epifania. In Toscana la data delle svendite di fine stagione è stata indicata dalla Regione, ricalcando il calendario deciso in altre zone d’Italia e così gli sconti scatteranno alla vigilia dell’Epifania, il 5 gennaio. La svendita invernale durerà 60 giorni e, quindi, ci sarà tempo per portare a casa pantaloni, accessori, intimo, calzature e tanto altro, a prezzi scontati fino al 5 marzo, sempre che rimanga merce a disposizione nei magazzini. E Federmoda-Confcommercio tramite i propri canali ha già diffuso un vademecum per gli acquisti sicuri: anzitutto la possibilità di cambiare il capo dopo che è stato comprato viene generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme; in questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi. A discrezionalità del negoziante anche la possibilità di far provare o meno i capi di abbigliamento.