I regali di Natale del volontariato. Giochi e libri per i bambini meno fortunati

Si è svolta nella Chiesa della Santissima Annunziata in Duomo, con la partecipazione del cardinale Augusto Paolo Lojudice, la consegna dei doni alle associazioni di volontariato e mutuo soccorso cittadine. Più di un centinaio di regali sono stati donati dai e dalle senesi che si sono recati presso i negozi della nostra città per acquistare un gioco, un libro, un oggetto da regalare ai bambini meno fortunati. Protagonisti i volontari dell’Associazione Noi Siena, che hanno promosso l’iniziativa ormai giunta al suo quarto anno, e i volontari della Croce Rossa di Siena, della Caritas Diocesana, della Parrocchia SBT, di Auser, della Caritas di San Miniato e dell’associazione Iniziative di Solidarietà. Tutti felici e contenti di aver di aver potuto regalare un sorriso e un Natale gioioso a tutti i piccolini! "Unica nota stonata - rivela l’associazione Noi Siena –: spiace prendere atto che l’attuale giunta comunale abbia voluto negare il patrocinio all’iniziativa. Non chiedevamo nulla, se non la pubblica adesione del nostro Comune a un’iniziativa completamente a-politica ed esclusivamente benefica. Va bene anche così, sperando per il futuro in una maggiore sensibilità da parte dei nostri amministratori".