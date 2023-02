I ragazzi di Anffas Alta Valdelsa sugli spalti per il Poggibonsi Basket

Uno speciale momento di aggregazione tra il rettangolo di gioco e gli spalti del palazzetto del Bernino. Nell’incontro del campionato di serie D con la Sestese, gli atleti del Poggibonsi Basket hanno potuto contare sul caloroso sostegno dalla gradinata da parte dei ragazzi e degli operatori di Anffas Alta Valdelsa. Cartelloni preparati dagli stessi giovani con disabilità che frequentano il Centro alla Strolla e tanto affetto verso i cestisti giallorossi. I quali al termine della gara vittoriosa hanno raggiunto i loro tifosi per ringraziarli. Non si è trattato di una iniziativa estemporanea, bensì di un appuntamento all’interno di una ben strutturata unione di forze tra Anffas Alta Valdelsa e Poggibonsi Basket-Paolo Nesi Group. Un progetto che si concretizza anche attraverso fruttuose operazioni a beneficio della comunità locale, come è avvenuto per esempio in occasione della recente pulizia dello spazio verde in via Borgaccio. Per Anffas Alta Valdelsa un ulteriore atto nel suo costante lavoro dedito al costruire relazioni con il territorio in ogni sua articolazione. Nei giorni scorsi anche la partecipazione di una rappresentanza di Anffas al concerto di Generazione di Sconvolti, la Tribute Band di Vasco Rossi che si è esibita con successo sul palco del Music Tribe in Strada di Linari.

Paolo Bartalini