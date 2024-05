I Promessi Sposi…da Como all’ Acquacalda. Il Grappolo fa spettacolo e beneficenza

Cos’è la beneficenza più o meno lo sappiamo tutti, ma quanti modi esistono per farla? La Compagnia Teatrale Il Grappolo ne abbiamo scelto uno divertente, coinvolgente ed inclusivo, "perchè alla fine fare del bene divertendosi è come farlo due volte: la prima a chi ha bisogno di un aiuto e la seconda a noi stessi". Domenica 5 e lunedi 6 maggio alle 21 al teatro dei Rozzi la Compagnia ripropone la sua ultima fatica, ’I Promessi Sposi…da Como all’ Acquacalda’, parodia dell’opera manzoniana vista dalla prospettiva senese. "Noi - fanno sapere i protagonisti – alle prove ci siamo divertiti, abbiamo cercato di dare un volto al nostro Renzo e alla nostra Lucia, abbiamo scomodato addirittura Alessandro Manzoni ed Enrichetta che ci spiegheranno come è nato il testo. Siamo riusciti ad avere con noi una conturbante Monaca di Monza, un esilarante Cardinale Borromeo e una serie di personaggi perfidi la cui cattiveria vi sorprenderà, don Rodrigo, il Conte Zio, i Bravi e quello cattivo, così cattivo che il Manzoni non ha avuto il coraggio di dargli un nome". Gli incassi delle due serate saranno devoluti a favore dell’Associazione italiana donatori organi e dell’Associazione MelaVivo.