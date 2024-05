I progetti della Provincia. Scuole e territorio, i lavori

Una variazione di bilancio da oltre 600mila euro per la realizzazione di progettazioni e interventi su tutto il territorio è quanto adottato nei giorni scorsi dalla Provincia di Siena. In particolare, 50mila euro sono stati destinati alla progettazione e analisi della frana registratasi lungo la Sp408 di Montevarchi, in corrispondenza dell’abitato di Nusenna. Risorse per un importo di 250mila euro sono state invece destinate alla Sp 20, ovvero una strada di fondovalle che gravita sullo svincolo autostradale di Chiusi e transitata anche da mezzi pesanti. Tutta l’infrastruttura ha una criticità importante sulla fondazione stradale perché i carichi sono incidenti e la strada è in sofferenza.

Questo primo stanziamento servirà a garantire un intervento sulle situazioni più urgenti mentre i tecnici hanno già avviato i lavori finalizzati ad un progetto per dimensionare l’intervento complessivo. Ad Abbadia San Salvatore, 50mila euro sono stati stanziati per un incarico professionale per valutare l’adeguamento della palestra scolastica dell’Istituto Avogadro per un uso più aperto verso le realtà sportive offerte dal territorio.

Per l’aggiornamento del progetto di demolizione e ricostruzione della palestra dell’Istituto Galilei di Siena, al fine di attivare una linea di finanziamento, sono stati invece stanziati 65mila euro, mentre 100mila euro sono stati stanziati per verificare la progettazione di adeguamento sismico del liceo Lambruschini a Montalcino e dell’Istituto Redi di Montepulciano; inoltre sempre per l’Istituto Redi di Montepulciano sono stati stanziati 99mila euro per il progetto di efficientamento energetico.