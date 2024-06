I piani del sindaco Conti: "Aprire il ponte Casanova"

Appena rieletto, il sindaco di Buonconvento Riccardo Conti è già al lavoro per tradurre in realtà i tanti progetti in rampa di lancio. Ha già scelto la squadra di assessori che lo affiancherà nei prossimi cinque anni. Alla Cultura, Turismo e Attività produttive è stata confermata Elisabetta Borgogni, che sarà ancora vicesindaco, mentre negli altri settori ci sono delle new entry: Sara Poggialini, assessora alle Politiche educative, Infanzia, Pubblica istruzione e Servizi alle famiglie, Diego Ciani ai Servizi Sociali e Politiche giovanili, Daniele Mariotti all’Ambiente. Conti manterrà le deleghe a Bilancio, Personale e Lavori pubblici.

Sindaco, quali sono le prime cose a cui metterà mano?

"Il ponte della Casanova è una delle priorità. I lavori sono ripresi, occorre accelerare per finire quanto prima e riaprire il ponte. E’ insostenibile il disagio che devono sopportare i residenti e le tante attività agricole e turistiche della zona".

Altre opere in programma?

"Il recupero dell’ex asilo Grisaldi del Taja, un palazzo liberty di particolare pregio. Il progetto è già stato approvato e a breve faremo la gara di appalto per la ristrutturazione dell’edificio. Un intervento da 720mila euro. Ma non dimenticheremo la viabilità. Miglioreremo infatti anche le condizioni delle strade interne grazie a una serie di lavori di riasfaltatura".

Cosa ha in mente per promuovere un borgo che da anni è nel gotha dei più belli d’Italia?

"Una questione, quella della valorizzazione del paese e del suo centro storico, molto sentita, soprattutto dai commercianti e dai ristoratori. In calendario ci sono importanti eventi. Siamo pronti ad accogliere la Nuova Eroica Buonconvento il 29 e 30 giugno. Un appuntamento prestigioso anche in chiave di valorizzazione del borgo e del territorio, un aspetto su cui puntiamo molto. Un altro evento che richiamerà gente sarà la Festa patronale, che inizierà sabato e durerà fino al 30 giugno con musica, buona tavola e tanto altro. Buonconvento ha diverse frecce al suo arco: monumenti, due musei, mura medievali ottimamente conservate, un paesaggio integro, la Francigena che attraversa il territorio. Il nostro borgo è fortemente attrattivo. L’obiettivo è mantenerlo in salute e farlo conoscere il più possibile. Fare il sindaco in un paese come questo è un onore".