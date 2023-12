I personaggi del Presepe in mostra nella chiesa di San Raimondo al Refugio

In occasione delle festività Natalizie La Fondazione Conservatori Riuniti di Siena ha allestito una mostra presso la Chiesa di San Raimondo al Refugio dedicata ai Personaggi del Presepe che fanno parte della collezione dei Conservatori. Si tratta di un nucleo molto eterogeneo sia per fattezze che per epoche all’interno del quale si possono identificare le raffinatissime marionette in legno e ’porcella biscuit’ probabilmente seicentesca, di cui fa parte una madonna di straordinaria raffinatezza che indossa un abito in seta, a doppia gonna, decorato da ricami in seta floreali e inserti di perline in vetro e pietre semi-preziose per la prima volta esposta al pubblico dopo il restauro. Il secondo gruppo ottocentesco è costituito da personaggi in cartapesta dipinta composto anche da cammelli, cavalli, pastori, centurioni romani, contadine ed altro. Una delle mission della Fondazione è certamente quella di tutela e valorizzare il patrimonio storico artistico di proprietà, oltre a portare avanti alcuni progetti, come quello che prevede l’apertura e visite guidate alle Chiesa di Santa Maria degli Angeli detta del Santuccio, la Chiesa della Madonna delle Nevi e la Cappella del Taja.