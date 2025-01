’I Mezzalira’, commedia-thriller. Spettacolo sperimentale ai Rozzi

La settimana dei Teatri di Siena si apre stasera sul palcoscenico dei Rozzi con ‘I Mezzalira: Panni sporchi fritti in casa’. In scena, oggi e domani alle 21, ci sono Agnese Fallongo, che è anche l’autrice del testo, con Tiziano Caputo e Adriano Evangelisti, per la regia di Raffaele Latagliata. Un racconto tragicomico, che unisce i toni brillanti della commedia all’italiana con le tinte fosche del giallo e del thriller, procedendo attraverso una narrazione in prima persona del protagonista, Giovanni Battista Mezzalira detto ‘Petrusino’. È il più piccolo della famiglia che, una volta adulto, traccerà un vero e proprio arco della sua esistenza. In scena, Petrusino presterà la propria voce al se stesso bambino, al se stesso ragazzo e al se stesso uomo, rimanendo sempre in posizione laterale, rispetto al racconto, ma intessendo una sorta di dialogo con gli altri personaggi, che si relazioneranno con lui solo nel ricordo da egli stesso rievocato. Si alterneranno alla narrazione dei contrappunti sonori, realizzati in scena dagli attori stessi. La musica è composta appositamente da Tiziano Caputo ed eseguita rigorosamente dal vivo. Sullo sfondo, una scena astratta ed essenziale, ma dal grande rigore estetico, realizzata da Andrea Coppi. Costumi realizzati da Daniele Gelsi. La stagione senese, curata dalla direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli, prosegue con questa produzione dal Teatro de ’Gli Incamminati’, in collaborazione con Ars Creazione e spettacolo, inserita nel cartellone del ’Sipario blu’, quello più orientato ai linguaggi contemporanei e sperimentali. Da venerdì, invece, arriva ai Rinnovati ‘La Signora Omicidi’ con Paola Quattrini e Giuseppe Pambieri, nell’adattamento dal racconto di William Rose. Sul palco anche Mario Scaletta, Rosario Coppolino, Roberto D’Alessandro, Marco Todisco, per la regia di Guglielmo Ferro. Scene di Fabiana Di Marco e costumi di Graziella Pera. Una commedia ricca di humour e di divertenti intrighi, situazioni ambigue ed equivoci esilaranti. La storia è ambientata in una Londra anni Cinquanta, che fa da sfondo all’improbabile incontro tra Louise Wilberforce, arzilla e svampita affittacamere, il misterioso Professor Marcus, presunto musicista, in realtà capobanda di un pericoloso gruppo di malviventi che Louise Wilberforce finirà per smascherare. Lo spettacolo, in programma per il cartellone del ’Sipario rosso’, sarà in scena venerdì e sabato alle 21 e domenica alle 17.

Riccardo Bruni